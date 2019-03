Hoe Wessel van Diepen toegang kreeg tot Neverland

Met een handvol kinderen en een fake award op zak, bezocht Wessel van Diepen superster Michael Jackson op landgoed Neverland. Ⓒ Countdown

Hij was als presentator van de Top 40, vanaf het Veronica-schip, jarenlang de populairste dj van Nederland. Hij is de grondlegger van Sky Radio en 538, én is de man achter het legendarische popprogramma Countdown. Over het leven van Lex Harding verschijnt vandaag een boek, waarin onder meer te lezen valt over een bezoek aan het huis van Michael Jackson: „Met een aantal kinderen stapten ze in het vliegtuig naar Neverland...”