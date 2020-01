Supermarktreclame achtervolgt Esmée van Kampen

„Het was nooit de bedoeling om meer dan vijf commercials te doen, maar ik moest gewoon mijn huur betalen”, legt Esmée uit in Veronica Magazine. „Op een gegeven moment zat ik vast in een soort wurgcontract, zoals ik het zelf maar noem. Ik wilde allesbehalve bekendstaan als het Plus-meisje. Uiteindelijk was dat de eerste jaren van mijn carrière wel het geval. Achteraf had ik het nooit zo gewild.”

Ook het mollige figuur van Esmée komt altijd weer ter sprake. De actrice dankt er eigenlijk haar hele carrière aan. „Absoluut, want ik word telkens gevraagd vanwege mijn gewicht. Tja, blijkbaar draait het toch allemaal om hoe je eruitziet”, aldus Esmée.

Daarmee doet ze zichzelf niet tekort, vindt de actrice. „Je moest eens weten hoe groot die zee aan acteertalent is en hoeveel vissen daar elk jaar weer in worden losgelaten. Het is echt heel zwaar om überhaupt aan de bak te komen”, zegt Esmée. „Alle rollen die ik de eerste jaren aannam, waren puur om te overleven. Dan moet je niet kieskeurig zijn.”