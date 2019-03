Brie Larson krijgt rol in CIA-serie voor Apple

Zij schreef haar memoires in het boek Life Undercover: Coming of Age in the CIA. De Apple-serie biedt een kijkje in de carrière van een jonge vrouw bij de buitenlandse inlichtingendienst van de Verenigde Staten. Megan Martin gaat de serie schrijven en produceren. Ze schreef eerder Animal Kingdom en The Following.

Volgens Variety heeft Apple meteen een aantal afleveringen voor een heel seizoen besteld. Bij zo’n deal, straight-to-series genoemd, wordt geen pilotaflevering meer opgenomen om uit te testen op de kijkers.

Brie Larson schittert vanaf woensdag op het witte doek in de Nederlandse bioscopen. Ze speelt de hoofdrol van luchtmachtpiloot en superheld Carol Danvers in de Amerikaanse superheldenfilm Captain Marvel.