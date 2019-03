The Who-gitarist schrijft rock-roman

Townshend laat weten dat hij al tien jaar rond liep met plannen voor The Age of Anxiety. Het boek, dat in november verschijnt, gaat over de levens van twee generaties van een Londense familie. Volgens Booth beschrijft Townshend in zijn verhaal de angst en de waanzin van het moderne leven. De inmiddels 73-jarige gitarist heeft al eerder boeken uitgegeven. Zo publiceerde hij in de jaren tachtig korte verhalen. Begin deze eeuw kwam hij met een novelle. Ook schreef hij zijn biografie.

Het lijkt er overigens op dat The Age of Anxiety ook als rockopera te zien zal zijn. „De muziek is al grotendeels af”, zei Townshend volgens de muziekwebsite NME. Het zou na Tommy en Quadrophenia de derde rockopera van de gitarist zijn.

The Who heeft voor aankomende zomer een groot concert aangekondigd in Wembley. Verder komt er een tournee door de Verenigde Staten en zal de band later dit jaar een album uitbrengen; misschien wel de soundtrack van The Age of Anxiety.