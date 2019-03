Vader Pia Douwes overleden

Bij een foto van haar vader Evert Douwes schrijft ze bij zijn foto slechts ’Papa’, gevolgd door de geboorte- en overlijdensdatum. Zowel uit Nederland als in Duitsland, waar de gevierde musicalster vorig jaar nog een prestigieuze oeuvreprijs in ontvangst mocht nemen, stromen de condoleances binnen.

Pia Douwes nam eerder de zorg voor haar ouders volledig op zich en in combinatie met haar werk ging dat ten koste van haar gezondheid. Ze is maandenlang uitgeschakeld geweest, maar inmiddels is ze hersteld van haar burn-out. In een documentaire die AVROTROS eind vorig jaar uitzond over de musicalster was al te zien dat Pia een hechte band heeft met haar ouders, maar de docu toonde ook hoe de musicalster instortte, letterlijk.