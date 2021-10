Prinses Charlène rouwt om hondje

„Mijn kleine engel is afgelopen nacht doodgegaan, ze is overreden. Ik zal je zo erg missen, rust in vrede”, schrijft de bedroefde Charlène bij een foto waarop ze de hond vasthoudt.

De prinses verblijft momenteel nog in Zuid-Afrika. Charlène is al sinds mei in haar thuisland en is al meerdere keren geopereerd aan een keel-, neus- en oorinfectie die ze kort na aankomst opliep. Het is nog niet bekend wanneer ze weer terugvliegt naar Monaco. Ondertussen gonst het al die tijd al van de geruchten dat zij en prins Albert een huwelijkscrisis hebben.