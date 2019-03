’Fans Michael Jackson moeten accepteren dat hij een slechte man was’

De 45-jarige actrice, die een van de eersten was die openlijk de gevallen filmproducent Harvey Weinstein beschuldigde van seksueel misbruik, stelt dat ze Wade Robson en James Safechuck absoluut gelooft. „Natuurlijk. Waarom in vredesnaam zou iemand zich uitspreken en zichzelf blootstellen aan zoveel haat als het hen er niet om ging weer controle te krijgen over hun eigen leven? Controle die hen was afgenomen.”

McGowan denkt dat de fans moeten accepteren dat hun held een ’slechte man’ was. Dat betekent voor haar niet dat zij niet meer naar de muziek van Michael Jackson kunnen luisteren. „Je kunt daar nog gewoon van genieten, maar je moet alleen begrijpen dat mensen erg complex zijn en dat deze persoon een specifieke complexiteit had die veel anderen heeft gewond.”

Ook vindt ze niet dat de enorme invloed van Jackson op de muziekgeschiedenis moet worden uitgewist. „Zulke situaties zijn niet zo zwart-wit. Als ik alleen maar geëntertaind wil worden door alleen maar goede mensen, dan kan ik net zo goed alleen in een kamertje gaan zitten. Maar dat ze door kunnen gaan met hun carrières, maakt het nog niet oké wat ze hebben gedaan.”

Fans van Michael Jackson benadrukken dat de ster al in eerdere rechtszaken is vrijgesproken en dat Robson en Safechuck voortdurend hun verhaal veranderen.