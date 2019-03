R. Kelly weer gearresteerd

Hij is zijn ex-vrouw Drea maar liefst bijna 200.000 dollar schuldig, maar moet in elk geval het minimale bedrag van 161.000 dollar betalen om vrij te kunnen komen. Volgens TMZ is R. Kelly net aangekomen om iets voor twaalf uur in de middag Amerikaanse tijd. Een hoorzitting over de alimentatie kan vervolgens gaan plaatsvinden.

De zanger, die van 1996 tot en met 2009 met Drea getrouwd was, zou haar sinds de scheiding maandelijks ruim 20.000 dollar moeten betalen. De 52-jarige Kelly had tot woensdag om in elk geval 161.000 dollar op te hoesten. Nu hij is opgepakt, gaat men ervan uit dat hij dat niet heeft gedaan, al wil de rechtbank niets bevestigen. Kelly zou ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden: wanneer niet-betaalde alimentatie boven 20.000 dollar uitkomt, dan geldt dat als een misdaad.

Dezelfde dag werd ’s ochtends nog R. Kelly’s spraakmakende interview met Gail King uitgezonden, over het vermeende seksueel misbruik waarvan hij beschuldigd wordt. In een emotioneel optreden ontkende hij alle beschuldigingen. Ironisch genoeg stelde hij toen ook nog dat hij graag een relatie met zijn kinderen wilde.