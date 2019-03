Benauwde Willem Nijholt naar ziekenhuis

Gesteund door een stok probeert Willem Nijholt nog regelmatig een dagelijkse wandeling te maken. Maar om de tien stappen moet de acteur en zanger dan even pauzeren om op adem en krachten te komen. Ⓒ Ferry de Kok

Zaterdagmiddag 2 maart 2019, Haarlemmerplein Amsterdam. Met grote spoed boort zich een ambulance door het winkelende publiek. Niet veel later blijkt, volgens omstanders, WILLEM NIJHOLT (84) op de brancard te liggen. Wat de acteur, danser en zanger precies onder de leden heeft, is dan nog onduidelijk. Maar dat het al enige tijd niet echt goed gaat met Willem, die aanvankelijk geen spat ouder leek te worden, is wel helder...