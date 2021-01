Anne-Marie oogst lof als jurylid The Voice UK

De 29-jarige zangeres heeft soms best moeite met de coronacrisis en de gevolgen daarvan op haar dagelijks leven. „Het is gek om van een leven op tour naar helemaal niks te gaan. Het is best een mentaal ding.” Een van de weinige optredens die ze had, was die voor The Voice UK. „Het was bizar, aangezien mijn publiek bestond uit Sir Tom, Olly, Will en de mensen thuis”, vertelt ze aan Daily Mail. „Mijn eerste optreden van 2020 was voor Tom Jones. Dat was een moment dat ik voor altijd ga onthouden!”

Op Twitter kreeg ze lovende reacties op de uitzending van zaterdagavond, waarin ze zelf als nieuw jurylid ook optrad. Zo is een fan onder de indruk van haar nuchterheid en vindt haar een ’grappige en getalenteerde’ coach. Een ander vond alle deelnemers ’fantastisch’. „Maar hoorde je Anne-Marie 2002 zingen? Laat me daar even van bijkomen.” En danskampioene Oti Mabuse: „Ik hou van Anne-Marie! Go girl.”