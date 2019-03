Presentator Jeopardy! heeft kanker

„Ik wil dat jullie deze boodschap van mij horen en niet via bladen of internet. Ik zit momenteel in fase 4 van alvleesklierkanker, wat op zich geen heel fijn vooruitzicht is. Maar met de steun van mijn familie en vrienden, en de gebeden van de kijkers, ben ik van plan om deze ziekte de baas te zijn”, aldus Trebek.

Trebek is sinds 1984 het gezicht van de razend populaire show in de Verenigde Staten, waar kandidaten hun kennis moeten inzetten op verschillende vlakken.

Jeopardy! wordt in Amerika en Canada wekelijks bekeken door 23 miljoen mensen, waarmee het het best bekeken programma in deze landen is. Trebek heeft inmiddels al meer dan 7000 afleveringen gepresenteerd.