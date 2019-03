Kim en Kanye zijn klaar voor hun vierde kind

„Kim en Kanye hebben er echt zin in! Ze kunnen niet wachten totdat hun vierde baby er is. Ze hebben het kamertje voor de kleine al helemaal klaar gemaakt en brengen nu de laatste dingen aan kant”, aldus een bron. „Ze denken er ook over om een nieuwe auto aan te schaffen. Met vier kinderen en een paar nanny’s hebben ze een wagen nodig waarin de hele familie past.”

Het stel heeft al drie kinderen: North (5), Saint (3) en Chicago (1). Evenals Chicago zal de ’nieuwe’ baby via een draagmoeder ter wereld komen. Dit bevestigde Kim in januari.