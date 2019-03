Songfestival belooft weer voor ieder wat wils

Hoewel nog niet alle nummers bekend zijn, kan voorzichtig de balans worden opgemaakt. Zo meldt Australië zich met een ’hysterische opera-act’ („Niet mijn smaak”), heeft België weer een ’goede popsong’ en gaan opvallend veel landen met een liedje in de eigen taal naar Tel Aviv.

Onder die landen valt ook IJsland, nu al een van de meest besproken acts. De band Hatari levert een lichtelijk angstaanjagende act met stevige gitaren en een lied dat een soort aanklacht is tegen een verbrokkelend Europa. „Dit zal in Nederland wel weer als camp en gekte worden gezien. Je kunt er van alles van vinden maar het is geen kermisact”, vindt Cornald. De rockers maken volgens de bookmakers ook best een aardige kans. „Ze staan heel hoog. Ik ben erg benieuwd hoe dat straks uitpakt in Tel Aviv.”

Dance-act

Finland vaardigt dit jaar dj Darude, bekend van zijn hitsingle Sandstorm, af. „In Nederland wordt vaak gezegd dat we een bekende dance-act moeten sturen, maar dan moet het wel goed gebeuren. En niet zoals Finland dit jaar”, zegt Cornald. Volgens hem leveren bekende namen eigenlijk bijna nooit iets op. „Ervaring telt én of je vocaal mee kan komen, maar landelijke bekendheid zegt in Europa lang niet altijd iets.”

Wie wel al bekend is bij het songfestivalpubliek is Sergey Lazarev, de Russische inzending die in 2016 derde werd. Zijn nummer is nog niet bekend, maar Cornald verwacht dat de Russen groots uitpakken. „Rusland wist zich vorig jaar niet te kwalificeren en zal dit jaar alles op alles zetten om weer kans te maken.”

Kleine rel

Tot zijn eigen favorieten rekent Cornald tot nu toe Italië, Slovenië en Portugal. De Italiaanse inzending Mahmood, van Sardijns en Egyptische afkomst, heeft volgens hem een bijzonder verhaal te vertellen. „Zijn hedendaags popsong gaat over geld en een vertrekkende vader. Het zal veel mensen aanspreken.” Het lied leidde overigens nog tot een kleine rel toen de Italiaanse vicepremier het nummer, waarin een zinnetje Arabisch zit, niet Italiaans genoeg vond. Mahmood haastte zich daarna te verklaren dat hij toch echt in Italië, om precies te zijn in Milaan, geboren en getogen is.

Duncan kan in ieder geval zijn borst natmaken, met wat voor liedje hij ook komt donderdag. „Op het eerste gezicht is de tweede halve finale waarin Duncan uitkomt zwaarder dan de eerste. Maar dat moet in principe niet uitmaken als je song goed genoeg is”, besluit Cornald.

Het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats op 14, 16 en 18 mei. Israël verzorgt de organisatie, nadat zangeres Netta er vorig jaar met de winst vandoor ging.