Cardi B verwijdert Twitter-account na kritiek op liefdesleven

„Een groep vijftienjarigen die mij vertelt hoe ik mijn leven moet leiden”, verzuchtte de wereldster op Instagram Live. „Alsof ik fucking Ariana Grande ben, of een of andere Disney-ster. Ik ben zo moe van mensen die zeggen dat ik voortdurend uitleg moet geven.”

Cardi maakte eerder deze week bekend dat het koek en ei is tussen haar en rapper Offset. In september had ze nog een scheiding aangevraagd, maar daar kwam ze weer op terug. „Ik hou van mijn fans en ik ben dankbaar voor wat jullie doen. Maar sommigen van jullie doen echt alsof ik een relatie met jullie heb.”