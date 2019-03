Zoon Luke Perry: mijn hart is gebroken

Jack postte een foto van een van zijn worstelwedstrijden, waarop vader Luke op de achtergrond toekijkt. „Hij was heel veel voor heel veel mensen. Voor mij was hij altijd gewoon papa. Hij steunde me in alles wat ik deed en inspireerde me om de beste versie van mezelf te worden. Ik heb zoveel van je geleerd en het breekt mijn hart dat je niet meer bij mijn toekomst gaat zijn. Ik ga je elke dag, die ik op aarde doorbreng, missen en ik zal er alles aan doen om jou te laten voort leven. Ik houd van jou, papa”, aldus Jack.

Luke Perry overleed maandag aan de gevolgen van een beroerte die hij vorige week kreeg.