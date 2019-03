Vriendinnen R. Kelly: het zijn leugens

Het tweetal kwam, afzonderlijk van elkaar, in contact met Kelly toen ze nog minderjarig waren. Toen ze eenmaal meerderjarig waren en vrijwillig bij de zanger introkken, stonden hun ouders compleet machteloos, wat ook te zien is in de documentaire. Volgens de meiden zijn hun ouders alleen maar op geld uit. „Ik huil nu, omdat jullie de waarheid niet kennen. Jullie geloven al die bullshit die onze ouders vertellen”, aldus een geëmotioneerde Azriel, toen King haar vroeg waarom ze begon te huilen toen haar een vraag werd gesteld. „Het zijn allemaal fucking leugens om maar aan geld te komen en ik vind het ongelooflijk dat jullie dat niet inzien. Jullie zijn echt dom.”

In het interview dat Gayle met Kelly had, beweerde de zanger eveneens dat de ouders alleen maar voor het geld gingen. „Wat voor vader of moeder verkoopt een dochter aan een man?”

Het hele interview van Gayle met Joycelyn en Azriel wordt donderdag in Amerika uitgezonden.