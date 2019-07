Kim Kardashian pleit opnieuw voor gevangene

„Ik had het genoegen Kevin Keith via video te ontmoeten en was onder de indruk van de geweldige programma’s die hij in de gevangenis heeft opgezet om anderen te helpen zichzelf beter te maken”, schreef de realityster bij een schermafbeelding van het videogesprek. „Er is zoveel bewijs vrijgekomen dat de onschuld van Kevin onderschrijft. Ik hoop dat er snel gerechtigheid voor hem komt.”

Kim zet zich al langer in voor gedetineerden in Amerikaanse gevangenissen. Eerder lukte het haar een aantal veroordeelden vervroegd vrij te krijgen. Ze kondigde eerder dit jaar aan begonnen te zijn met een rechtenstudie, om zich verder toe te kunnen wijden aan de zaken die ze bijstaat.

Vorig jaar wist Kim Kardashian Alice Johnson uit de gevangenis te krijgen na maanden van campagne voeren en een ontmoeting met Trump.

Bekijk ook: Kim Kardashian ziet vrijgelaten Alice weer

Bekijk ook: Kim Kardashian opnieuw naar het Witte Huis