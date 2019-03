'Straatmuzikant' Hozier verrast metroreizigers

Hozier ging niet in zijn eentje ondergronds. Bandleden en achtergrondzangeressen stonden de Ierse singer-songwriter al klappend, zingend en vingerknippend bij. Via Instagram deelde Hozier beelden van zijn verrassingsoptreden in de Big Apple.

Het muzikale gezelschap schalde onder meer het nummer Almost (Sweet Music) door de metrotunnels. Ook Nina Cried Power kwam voorbij. Beide nummers staan op de plaat Wasteland Baby, die vorige week verscheen. Nederland kan later dit jaar live genieten van Hozier; op 1 september staat de singer-songwriter in AFAS Live.