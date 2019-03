Film over Joes Kloppenburg eind maart online

Maar producent Jesse Bleekemolen en Pathé hebben na de grote hoeveelheid reacties die zij kregen na de aankondiging van het project besloten de film over Kloppenburg eind maart online te zetten. De film zal voor het eerst te zien zijn om 13 maart, als in Den Bosch de nieuwe campagne van start gaat.

Joes Kloppenburg was de afgelopen decennia een van de bekendste slachtoffers van zinloos geweld. Hij probeerde op 17 augustus 1996 in Amsterdam een ruzie te sussen, waarna hij zelf in elkaar werd getrapt. De 26-jarige man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. In de documentaire ontmoeten Jan Kloppenburg, de vader van Joes, en Yiannis Zafiris, de man die in eerste instantie werd aangevallen tijdens de ruzie, elkaar voor het eerst in 23 jaar. In de film wisselen zij hun herinneringen aan en ervaringen sinds die gebeurtenis uit.

Scholierentour

Vader Jan Kloppenburg en Yiannis Zafiris hebben zich aan het project Naar school met Fataal verbonden. Zij zullen de komenden maanden langs scholen gaan over de gevolgen van zinloos geweld. Ook het project HALT, waar tieners soms heen worden gestuurd als onderdeel van een straf nadat zij een misdrijf hebben begaan, heeft zich verbonden aan Met school naar Fataal. Het project heeft tot nu toe meer dan 15.000 scholieren bereikt. Met school naar Fataal is de komende maanden op zeker 55 scholen te zien.

Eerder maakten onder anderen Jasper en Ronnie deel uit van de scholierentour. Het homostel uit Arnhem werd twee jaar geleden na een avond stappen mishandeld met een betonschaar; het incident kreeg landelijk veel aandacht. Het project van Jesse Bleekemolen wordt onder meer toegejuicht door minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie. Hij schreef de makers een brief waarin hij nadrukkelijk zijn waardering uitspreekt voor de film en het initiatief. De bewindsman prijst ’de jonge kracht achter de succesvolle campagnes’.