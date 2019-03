The Sinner krijgt derde seizoen

Matt zal de rol van Jamie, een inwoner van het mysterieuze plaatsje Dorchester en aanstaande vader, spelen. Bill Pullman, die detective Harry Ambrose speelt, zal in de nieuwe reeks terugkeren.

In het eerste seizoen ging het over personage Cora die op het strand een man op brute wijze vermoordde. Seizoen twee draaide om een dertienjarig jongetje dat in koelen bloede zijn ouders heeft vermoord.

Het is nog niet bekend wanneer het derde seizoen op Netflix in Nederland te zien zal zijn. Jessica Biel, die in het eerste seizoen te zien was, is uitvoerend producent van de serie.