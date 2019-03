Nieuwe beschuldiging: ’R. Kelly gaf me herpes’

Volgens CBS Chicago is Kelly momenteel onderwerp van een politieonderzoek in Detroit omdat hij daar twee decennia geleden seks had met een tienermeisje in een hotel. Het destijds dertienjarige meisje zei naar verluidt dat ze haar moeder bezocht, maar nam in werkelijkheid contact op met een vriend, tevens de assistent van Kelly.

De vrouw bezocht de r&b-zanger gedurende een periode van vier jaar in zijn huis in Atlanta. Ook liep ze naar haar zeggen herpes op door toedoen van Kelly. Het slachtoffer woont niet meer in Michigan, maar rechercheurs willen haar laten overvliegen om haar te ondervragen. „We willen graag spreken met het vermeende slachtoffer”, aldus politiechef James Craig tegen CBS.

De artiest werd onlangs aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarigen. Kelly wordt ervan verdacht vier mensen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt. Daarvoor werd hij op borgtocht vrijgelaten, maar momenteel zit hij opnieuw, ditmaal voor het niet betalen van alimentatie.