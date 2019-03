’Ziekenhuismedewerkers ontslagen om Jussie Smollett’

De Empire-acteur belandde op de eerste hulp van het ziekenhuis nadat hij naar eigen zeggen in elkaar was geslagen. Volgens de politie was de aanval geënsceneerd.

Een van de ontslagen verpleegkundigen zegt dat het een misverstand was en beweert dat ze zelfs nooit toegang had tot Smolletts dossier. Bij het zoeken naar de naam van een andere patiënt scrollde ze toevallig langs de gegevens van Smollett. Toch werd ze vorige week de laan uit gestuurd en ze gelooft dat veel andere verpleegkundigen en medewerkers om dezelfde reden ontslagen werden.

Het ziekenhuis heeft nog geen commentaar gegeven. Volgens een woordvoerder schrijft het ziekenhuisbeleid voor dat er geen mededelingen mogen worden gedaan over medewerkers.