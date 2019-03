Contactverbod voor stalker presentatrice AstroTV

Nijhuis had de rechter ingeschakeld om van de stalker af te komen. De 's-Gravenzander viel haar lastig met voor haar vervelende berichten via sociale media, mails, whatsappjes met foto's, sms'jes en telefoontjes. Ook bezocht hij haar drie keer op de school waar zij lesgeeft. Het straatverbod geldt voor de straat waar de school staat.

De man gaf in het kort geding vorige week aan dat hij Nijhuis van televisie kent en verliefd is op haar. Een eerder gesprek in de zomer met de politie om hem ertoe aan te zetten om te stoppen, had geen effect. En het is volgens de presentatrice ook lastig en soms onmogelijk om hem via alle kanalen te blokkeren.

De rechter had hem er op de zitting opnieuw streng op aangesproken dat hij moet stoppen met zijn acties. Maar de voorzieningenrechter stelt in het vonnis dat hij er geen vertrouwen in heeft dat de man dat uit zichzelf gaat doen, omdat de man expliciet heeft gezegd dat hij niet inziet waarom Nijhuis geen contact met hem zou willen hebben.

Raadsvrouw Willeke Koers had om een dwangsom van 500 euro per overtreding gevraagd, maar de rechter stelt die vast op 200 euro met een maximum van 10.000 euro.