Prins Harry duikt op in Berlijn

Op foto's in handen van het Duitse dagblad Bild is te zien hoe de Britse prins uit een zwarte Mercedes stapt. Omringd door bodyguards loopt hij via een achteringang met een koffertje een hotel binnen. De reden voor zijn bezoek aan de Duitse stad is nog onbekend.

Zijn vrouw Meghan, die diezelfde dag nog met hem op het podium stond in Londen, werd niet gesignaleerd in Berlijn. Zij is momenteel zwanger van hun eerste kindje en uitgerekend 'in de lente'.

Harry's laatste officiële bezoek aan Berlijn was negen jaar geleden, voor de fondsenwerving voor de stichting A Heart for Children. In december 2017 was de hertog van Sussex al in het geheim in Duitsland voor een jachttrip met zijn vriend erfprins Franz-Albrecht van Oettingen-Spielberg.