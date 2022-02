Queen Elizabeth gebruikt wandelstok prins Philip

De biograaf van prins Philip, Gyles Brandreth, herkende de stok meteen. „Het stond altijd in een pot bij de voordeur”, zo vertelt hij aan The Telegraph. „Het was de stok van de hertog en ik vind het ontroerend dat de koningin hem nu gebruikt.”

Philip overleed vorig jaar april op 99-jarige leeftijd. Hij werd voor het laatst in 2013 in het openbaar met de betreffende stok gezien. De prins had destijds net een buikoperatie achter de rug.

De opvallende houten wandelstok heeft een gebogen handvat dat uit hoorn is gesneden. De koningin heeft hem waarschijnlijk meegenomen uit Wood Farm-cottage, gelegen op het landgoed Sandringham in Norfolk. Dit is de plek waar Philip zijn pensioen doorbracht. De hertog ging in augustus 2017 op 96-jarige leeftijd met pensioen.

De 95-jarige Elizabeth heeft zelden een wandelstok in het openbaar bij zich. Vorig jaar oktober was de laatste keer.