Duivels dilemma voor Khloé Kardashian

De Kardashian heeft Tristan na zijn eerste slippertje vorig jaar, daags voor de geboorte van hun dochtertje True, destijds vergeven; ze wilde True laten opgroeien met een moeder én een vader. Maar nadat hij onlangs weer betrapt werd, notabene met de beste vriendin van halfzusje Kylie Jenner, gaf ze hem definitief de bons.

Dat zorgt nu voor een ernstig dilemma, want True wordt in april een jaar oud. En zoals ze haar eerder graag een aanwezige vader gunde in haar leven, gunt ze haar nu op zijn minst nog zijn aanwezigheid op haar eerste verjaardag. Tegelijk, zo laat de bron weten, zou dat ’heel ongemakkelijk’ zijn. „De hele familie en vooral zus Kim, is nog steeds razend op hem. Khloé is een groot feest aan het organiseren. Ze puzzelt erop hoe ze Tristan erin kan betrekken. Eigenlijk ziet ze geen manier waarop hij erbij kan zijn, tegelijk met de familie. Iedereen is gewoon te woedend.”

Eerder liet Kylie Jenner al weten alle banden met haar voormalig beste vriendin Jordyn Woods verbroken te hebben. Ze zette haar huisgenootje de deur uit, maar wat haar vooral zal raken, is dat ook de zakelijke banden met de Kardashians verbroken zijn.

