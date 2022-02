Dochter (19) vindt dat Ben Stiller er te weinig voor haar was: ’Doet pijn om te horen’

„Ze is er behoorlijk uitgesproken over, en soms zit ik er niet op te wachten. Het is moeilijk om te horen”, vertelt de 56-jarige Stiller in gesprek met Esquire. „Het doet vooral pijn, omdat ik me had voorgenomen niet dezelfde fout te maken zoals mijn ouders destijds deden bij mij. Ik dacht: dat gaat míj niet gebeuren.”

Ben Stiller, die met zijn vrouw Christine Taylor ook dochter Quinlin (16) heeft, vindt het belangrijk dat Ella hem een spiegel voorhoudt, al voelt het soms nog steeds wat ongemakkelijk. „Ik heb hard gewerkt om mijn eigen dromen te kunnen laten uitkomen. Maar daar hebben je kinderen geen boodschap aan. Ze willen gewoon iemand die er voor hen is, niet een vader die erop uittrekt om ’de grenzen van zijn creativiteit te verleggen’.