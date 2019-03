Taylor Swift: ’Ik wil mijn lichaam niet meer haten’

Ter ere van haar komende 30e verjaardag deelt ze dertig dingen die ze geleerd heeft en één daarvan is heel duidelijk: „Ik heb geleerd om niet langer elk pondje vet op mijn lichaam te haten. Ik heb hard gewerkt om mijn brein opnieuw aan te leren dat extra gewicht alleen maar betekent: meer rondingen, glanzend haar en meer energie.”

Volgens Swift is het veel gezonder om niet zo strikt met eten bezig te zijn. „Ik heb echt de grenzen opgezocht, maar dat kan erg gevaarlijk zijn. Er is geen snelle manier om vet te verliezen. Ik werk er elke dag aan om mijn lichaam te accepteren zoals het is.”

Moeilijk, zegt ze, want: „De maatschappij stuurt ons constant erg luide boodschappen dat het heel eg is wanneer het aan vrouwen te zien is dat ze ouder worden. Alsof vrouwen niet ouder mogen worden. Het is een onmogelijke standaard om aan te voldoen.”