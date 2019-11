K-popster (28) dood gevonden in huis

De lokale politie laat in een verklaring weten zondag een melding te hebben gekregen van het gevonden lichaam. „We onderzoeken momenteel de doodsoorzaak.”

Een dag voor haar overlijden plaatste de popster, die ook furore maakte op de nationale televisie, een Instagrampost met een bijschrift dat met terugwerkende kracht opvalt: ’Good night’. Fans hebben massaal berichten achtergelaten met ’rust in vrede’. Maar ook vragen ze zich af: ’Waarom?’ en delen ze huilende emoji’s.

In mei deed de zangeres ook al een zelfmoordpoging in haar huis. Ze werd toen bewusteloos gevonden door haar manager die haar snel naar het ziekenhuis bracht. Ze verontschuldigde zich later aan haar fans, voor de poging ’haar eigen leven te nemen’.

Koo Hara begon haar sterrenbestaan in 2008, toen ze lid werd van de meidengroep Kara. In 2015 bracht ze haar debuutalbum Alohara als solo-artiest uit. In juni tekende ze nog voor een nieuw contract bij een nieuw management. Toch ging het persoonlijk niet zo goed met de popster, want haar ex-vriend chanteerde haar met het uitlekken van een seksvideo.

Hara was een goede vriendin van K-popster Sulli, die aan zware depressies zou lijden en vorige maand zelfmoord pleegde. Koo Hara vertelde aan fans 'oké' te zijn en beloofde nog harder te gaan werken.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.