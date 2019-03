Dennis Schouten verdrietig om overlijden Lotte van der Zee

„Rust zacht lieve Lotte”, schrijft hij naast een foto van hen samen. Dennis vervolgt: „Bedankt voor de mooie tijd. Ik hoop dat je het daar goed hebt...”

Het 20-jarige model werd 20 februari getroffen door een hartstilstand tijdens een skivakantie in Oostenrijk. Sindsdien werd zij in coma gehouden. Woensdagavond is ze overleden, zo maakten haar ouders donderdag bekend.