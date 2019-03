Serhat zingt Say Na Na Na voor San Marino op Songfestival

De Zwitserse Luca Hänni vertegenwoordigt in de tweede halve finale op 16 mei zijn land met het nummer She Got Me. De 24-jarige singer-songwriter werd bekend toen hij Deutschland sucht den Superstar won in 2012.

De Turkse zanger Serhat staat in Tel Aviv voor San Marino op het podium met het nummer Say Na Na Na. Hij staat in de eerste halve finale op 14 mei. Het is de tweede keer dat Serhat voor San Marino meedoet. In 2016 kwam hij de voorronde niet door met I Didn't Know.

De Nederlandse inzending Duncan Laurence maakt donderdagavond in de uitzending van De Wereld Draait Door bekend met welk nummer hij gaat optreden op de 64e editie van het Eurovisie Songfestival. Hij komt uit in de tweede halve finale op 16 mei. De grote finale volgt twee dagen later.