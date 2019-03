Jason Priestly doorbreekt zwijgen na overlijden Luke Perry

Dat het een paar dagen duurde, komt doordat hij naar woorden moest zoeken, laat Priestly weten. „Mijn lieve vriend sinds 29 jaren, Luke Perry was een van die heel bijzondere mensen die werkelijk om een ander gaven”, zo herinnert hij zich hem.

„Luke was niet alleen maar een ster, hij was een ongelooflijk hel licht, dat veel te vroeg verloren is. En daarom voel ik, en vele anderen, zoveel pijn vandaag.” Dat geldt volgens hem voor iedereen die Perry kende. „Die kaars, die dubbel zo fel brandt, brandt maar half zo lang.... jij hebt zo helder gestraald, Luke.”

Hij wenst zijn voormalige collega en vriend een ’goede nacht, lieve Prins’.

Luke Perry overleed maandag in het ziekenhuis nadat hij een paar dagen eerder een beroerte kreeg.