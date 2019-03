Meghan wil... een MANNY

Het inhuren van een zogeheten manny is in Amerika heel gebruikelijk, merkt een royal insider op in The Sun. „Meghan heeft toch nog veel meer feeling met de Amerikaanse gebruiken, dan met die van Engeland. Ze wil graag een in haar ogen meer verlichte, moderne Amerikaanse benadering introduceren in het Britse koninklijk huis.” En, zoals we al eerder leerden uit Harry’s mond, krijgt Meghan wat zij wil.

Een manny in plaats van de traditionele nanny is ook een rage onder populaire beroemdheden en die zijn er talrijk in Meghans vriendenkring. Denk aan Gwyneth Paltrow, Jessica Biel en Britney Spears, die allemaal een jongeman inhuurden voor hun kinderen. En zelfs Britse actrices is het fenomeen niet vreemd: zo koos ook Emily Blunt, die zelf nog de meest beroemde nanny uit de filmgeschiedenis Mary Poppins mocht spelen, zelf voor een man om haar dochters Hazel en Violet in het oog te houden.

Jongensachtig

Volgens de insider is Harry niet vies van het idee, omdat hij zelf een jongensachtige nanny had, Tiggy Legge-Bourke. „Zij leerde Harry en William abseilen, vissen en andere outdoor-activiteiten. Hij en Meghan praten er dan ook open over.

De wens om een mannelijke oppas doet ook weer de vermoedens aansterken dat Meghan een jongetje zou verwachten; anderzijds gingen ook de geluiden dat Meghan een eventueel jongetje niet per se als jongetje en een meisje niet per se als meisje wil opvoeden.

De twee zouden nu hun opties verkennen bij drie Engelse bureaus, waarvan twee in Londen zitten.