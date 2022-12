Humor helpt Jay Leno om ongeluk te verwerken

In een column voor The Wall Street Journal schrijft Leno dat hij graag grappen maakt over wat hem is overkomen. „Niets is erger dan zeurderige beroemdheden. En als je er grappen over maakt lachen mensen met je mee”, aldus Leno.

De voormalige presentator van The Tonight Show was aan het klussen aan een van zijn 180 klassieke auto’s toen een explosie in de garage een gaslek veroorzaakte. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht met serieuze brandwonden aan de linkerkant van zijn gezicht. Na een behandeling van tien dagen werd hij ontslagen uit een brandwondencentrum in Los Angeles. „Acht dagen later had ik een gloednieuw gezicht”, schrijft Leno. „En het is mooier dan wat er daarvoor zat.”

Zelfspot

Leno relativeert het ongeluk in zijn column. „Iedereen die regelmatig met zijn handen werkt krijgt een keer een ongeluk. Als je voetbalt kun je een hersenschudding of een gebroken been krijgen. Alles wat je doet is een risicofactor.”

Sinds het ongeluk heeft Leno opgetreden in de Comedy Magic Club in Hermosa Beach in Californië. Tijdens zijn show bespotte hij zichzelf wegens zijn ongeluk.