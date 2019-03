Art volgt Twan op

Art Rooijakkers werkte in het verleden met Huys samen bij het toenmalige NOVA. Ⓒ ANP

Hilversum - Niet de immens populaire Beau van Erven Dorens maar Art Rooijakkers gaat in de zomer een programma maken op het tijdstip van RTL Late Night. RTL is in vergevorderde gesprekken met de voormalige presentator van Wie is de Mol? voor een zomertalkshow op de late avond, bevestigt de zendergroep.