Wat gebeurt er met kleuterserie Imanuelle?

De actrice heeft een centrale rol in de serie, Dropje, als winkeljuffrouw. Alle jonge kinderen die meespelen, komen bij haar in de winkel, waar ook Dropje (een pop) is. Grives is de enige volwassene die Dropje ook kan zien. Alle 26 afleveringen zijn al opgenomen, en de serie is onder meer verkocht aan België, het land waar de actrice nu in de cel zit.

Of deze zaak voor gevolgen heeft voor de serie, is volgens een NTR-woordvoerder nog onduidelijk. De personen die erover gaan, zijn nu met vakantie, is de lezing. Uitstel van de serie zou een flinke domper zijn. De première van Dropje stond gepland tijdens het Cinekid festival in oktober, vooruitlopend op de eerste tv-uitzending.

In Keizersvrouwen, een nieuwe Nederlands-Vlaamse dramaserie die begin november wordt uitgezonden door AvroTros, heeft Grives ook een rol. Die serie is tevens al opgenomen. Het gaat over escorts en drugskartels. Het drama zal gewoon worden uitgezonden, zegt een woordvoerder.

Ironisch genoeg speelde Grives eerder in de serie Celblok H de rol van een gevangene. In 2014 deed ze mee aan Wie is de Mol?, ze speelde de hoofdrol in de film Alleen maar nette mensen en afgelopen juni stond ze in de finale van It takes 2.

