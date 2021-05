Meer seizoenen van serie 9-1-1 met Rob Lowe

De nieuwe reeks wordt het vijfde seizoen van 9-1-1. De show is vernoemd naar het nationale alarmnummer in de VS, en draait om zaken waarmee de politie, brandweer en ambulancepersoneel in Los Angeles te maken krijgen. Jennifer Love Hewitt speelt een van de medewerkers van de noodcentrale, Peter Krause heeft de rol van brandweercommandant Bobby Nash en Angela Bassett is te zien als politiechef Nash.

Spin-off 9-1-1: Lone Star, waarin Rob Lowe een brandweercommandant uit New York speelt die een korps in het Texaanse Austin komt versterken, is verlengd met een derde seizoen. Liv Tyler was in de serie te zien als ambulancemedewerker Michelle, maar de actrice verliet de show afgelopen jaar omdat ze vanwege het coronareisverbod niet op en neer kon vliegen van haar huis in Londen naar de set in Los Angeles.

Beide series, die ook in Nederland op Fox te zien zijn, worden gemaakt door Ryan Murphy en Brad Falchuk, de man van Gwyneth Paltrow. Het duo produceerde eerder onder meer American Horror Story, American Crime Story, Glee en Pose.