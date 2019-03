Met dit nummer gaat Duncan Laurence naar het Songfestival

Ducan schreef het nummer zelf. De inspiratie voor het nummer vond hij in zijn eigen leven. „Ik ging op zoek naar verhalen die ontroeren en iets betekenen, uit mijn eigen leven of dat van een ander. De inspiratie vond ik in het verhaal van een dierbare die op jonge leeftijd is gestorven. De song die toen ontstond doopte ik Arcade - de woorden en akkoorden kwamen als vanzelf, vanuit het hart.”

De keuze voor de 24-jarige Laurence was al sinds 21 januari bekend, maar nu dus ook het nummer waarmee hij naar Israël gaat. De relatief onbekende zanger deed in 2014 mee aan de talentenjacht The Voice of Holland. Ilse DeLange, die in 2014 met The Common Linnets tweede werd op het Eurovisiesongfestival, had Laurence voorgedragen aan de selectiecommissie. Ze was bij The Voice of Holland zijn coach.

Het Eurovisiesongfestival wordt dit jaar voor de 64e keer gehouden. De voorrondes zijn op dinsdag 14 en donderdag 16 mei, de finale is zaterdag 18 mei. Duncan staat op donderdag 16 mei in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De komende weken gaat hij samen met Ilse en andere mensen uit zijn creatieve team de act perfectioneren.