’Kelly Clarkson vraagt scheiding aan’

Na zeven jaar huwelijk zou de Since You’ve Been Gone-zangeres op 4 juni de scheidingspapieren bij de rechtbank in Los Angeles hebben ingediend, zo meldt The Blast donderdag op basis van de rechtbankdocumenten.

Kelly en Brandon gaven elkaar in 2013 het jawoord en hebben twee kinderen: dochter River-Rose (5) en zoon Remington Alexander (4).