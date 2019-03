Eerste reacties op Arcade zijn positief

Nielson schrijft op Twitter: „Sterk liedje! Daar gaat het niet aan liggen in elk geval.” Carlo Boszhard vindt dat het nummer kwaliteit uitstraalt, zo laat hij weten in RTL Boulevard. „Ook omdat hij de kopstem erin goed gebruikt.” Ronald Molendijk omschrijft Arcade als episch en stoer „en soms een beetje koud, een beetje IJslands.” Hij hoopt dat Duncan het kwetsbare liedje goed voor het voetlicht kan brengen op het grote podium in Tel Aviv, met behulp van een goede regie en goede shots. „Maar ballads winnen over het algemeen niet het songfestival”, waarschuwde Molendijk alvast.

Presentator Bert Haandrikman laat weten: „Wat een indrukwekkende song sturen wij naar het Eurovisie Songfestival. Arcade van Duncan stijgt ver boven alle andere inzendingen uit. Klein, ontroerend, groots. Dit liedje gaat Europa omarmen.

Maurice Wijnen houdt een slag om de arm: „Het is geen directe oorwurm maar sfeer en kwaliteit heeft het zeker. Hoe gaat hij live klinken? En mogen die prachtig klinkende backings er alsjeblieft bij live on stage?”