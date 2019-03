Cornald Maas vindt lied van Duncan Laurence ’onderscheidend’

„Het voelde zo gek om het niet te kunnen delen, maar nu heb ik het gedeeld. Ik vond het echt heel spannend”, vertelde Duncan, die ook voorbereid is op kritiek. „Ik heb zeker een dikkere huid gekregen. Er komen natuurlijk ook negatieve reacties. Er zijn mensen die hier meningen over hebben. Ik heb dat geaccepteerd.”

Songfestivalcommentator Cornald Maas vindt het heel bijzonder dan Duncan zijn emoties ook over kan brengen als hij Arcade op het podium brengt. „Het heeft een heel sterk verhaal dat toch niet letterlijk wordt verteld. De melodie is heel sterk. Het is onderscheidend. Maar je weet het nooit zeker dat men de essentie van het nummer gaat snappen.”

Ook de andere tafelgasten van Matthijs van Nieuwkerk hebben goede woorden over voor Duncan. Zo moest Johnny de Mol aan Coldplay denken toen hij Arcade hoorde. Zijn moeder, Willeke Alberti, is het roerend met hem eens. „Zo mooi, helemaal van deze tijd. Ik denk dat iedereen dit mooi vindt.”