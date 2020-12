Renze Klamer en Emma Wortelboer presenteren Nationale 2020 Test

Emma en Renze testen in de quiz de kennis over het afgelopen jaar van een digitaal aanwezig publiek en BN’ers als Sander Schimmelpenninck, Katja Schuurman en Akwasi. Ze krijgen vragen over het nieuws, sport, politiek, muziek en de media. Kijkers kunnen thuis live meespelen.

Volgens Emma is 2020 het jaar dat een test verdient. „Door alle gekkigheid weet je niet meer wat er allemaal nou echt is gebeurd en wat er uit een sciencefictionfilm komt”, zegt de presentatrice. Renze is het daarmee eens. „Journalistiek gezien was dit een topjaar. Er waren zo gigantisch veel ontwikkelingen, dat je over elke maand een complete test zou kunnen maken.”