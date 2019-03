Radio-dj’s: ’Arcade wordt een hit’

„Met het nummer Arcade kan Duncan Laurence internationaal scoren”, zegt de presentator van De Barry Paf Show. „Het kwam wel bij me binnen, het was echt een kippenvelmoment en dat was wel lekker”, oordeelt de presentator van 100% NL, die ook onder de indruk was van de bijbehorende clip.

„We keken er al maanden naar uit natuurlijk, maar Duncan heeft de verwachting meer dan waargemaakt. Internationaal kan dit nummer scoren. Dit is echt van het hoogste niveau”, zegt Barry. De dj kent Duncan Laurence nog van The Voice of Holland, waar Barry een backstageprogramma maakte. Barry: „Ik ben heel benieuwd naar de podiumact en hoe het live gaat klinken. Maar Duncan heeft een mooie stem, heel kwetsbaar.”

Bombastisch

Ochtendpresentator Gerard Ekdom van Radio 10 reageert al net zo positief op Arcade. „Ik ben zeer positief verrast”, zegt Gerard. „Arcade is een zeer sterk lied met een bombastisch refrein, daar hou ik wel van. Duncan zingt zo hoog als Sam Smith. Dat hij in Nederland niet zo bekend is, maakt in het buitenland helemaal niet uit. We sturen gewoon een goed nummer met een sterke melodie. Het is alleen nog even afwachten wat er allemaal gebeurt op zo’n festival.” Ekdom vindt Arcade zeker geschikt voor de radio: „Het zou zomaar een dikke hit kunnen worden. Ik zie om me heen ook zeer enthousiaste reacties.”

Duncan Laurence presenteerde het liedje in De Wereld Draait Door. Zelf zei Duncan aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk dat hij met zijn muziek mensen wil helpen en ze iets wil meegeven. „In het geval van Arcade heb ik een advies voor mezelf en hopelijk ook voor anderen gecreëerd. Een levensles: je eigen geluk bepaal je zelf”, aldus de zanger uit Hellevoetsluis. De inspiratie voor het nummer haalde hij uit „het verhaal van een dierbare die op jonge leeftijd is gestorven.”

Laurence staat met Arcade in de tweede halve finale van het songfestival op donderdag 16 mei.