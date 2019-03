Chris Pratt vond het leuk om bad guy te spelen

„Het was echt een kans voor mij om iets nieuws te proberen”, zegt Pratt in gesprek met talkshowhost Jimmy Kimmel. „Ik vond het leuk.”

Pratt speelt in The Kid, een western over het leven van de beruchte outlaw Billy the Kid, de rol van slechterik Grant Cutler, een bendeleider die een klein meisje kidnapt voor losgeld. Regisseur Vincent D’Onofrio dacht bij het lezen van het script meteen aan Pratt in de rol van de bad guy. „Ik zei tegen hem dat ik dacht dat ik nooit een slechterik zou kunnen spelen”, zegt Pratt over zijn casting. „En toen zei hij ’oh, ik kan je wel slecht maken’. En ik accepteerde de uitdaging. Het was een mooie kans.”

The Kid, met verder Dane DeHaan als Billy the Kid en Ethan Hawke als sheriff Pat Garrick in de hoofdrollen, gaat vrijdag in de Verenigde Staten in première.