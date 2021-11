Chimène van Oosterhout na derde keer borstkanker: ’Ik leefde tussen hoop en vrees’

Premium Gezondheid

Ontdekking prostaatkanker nog te vaak toevalstreffer

Prostaatkanker is een ziekte die moeilijk valt te voorspellen aangezien je in het begin meestal geen duidelijke klachten krijgt. Om daarvoor aandacht te vragen, is november de maand van de prostaatkanker. Edwin Tamboer (55) kwam er bij toeval achter en was er gelukkig op tijd bij.