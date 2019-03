'Nieuwe liefde voor Roy Donders'

De gelukkige is Bas Coppelmans, die net als Roy uit Brabant komt. De twee zijn volgens Shownieuws op dit moment samen in Oostenrijk.

Mocht het in de liefde toch niet gaan werken tussen hen, dan hebben ze in ieder geval nog wel kans van slagen in het bedrijfsleven; ze gaan namelijk samen een kerstballenlijn opzetten, zo weet het programma te melden.

Roy is sinds september weer vrijgezel, toen liep de relatie met ex Marvin na zo’n vier jaar op de klippen.