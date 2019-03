Willeke blij met Johnny: ’MAM, IK GA JE HELPEN!’

Willeke Alberti verheugt zich enorm op haar supershow, begin oktober. ,,En dat Johnny daarbij wil helpen, is helemaal fantastisch.’’ Ⓒ Roy Beusker

De last van wéér een grote theatertournee wil WILLEKE ALBERTI (74) niet meer op haar schouders, maar een onvergetelijk spektakel in het Amsterdamse AFAS Live... daarop trakteert zij haar fans graag op 5 oktober. De zangeres haalt nog één keer alles uit de kast voor een evenement wat zoon JOHNNY haar helpt organiseren. „Bij hem ben ik in goede handen.’’