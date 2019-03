Fans Michael Jackson protesteren bij Mediapark

Met de demonstratie en de billboards willen ze duidelijk willen maken dat Michael Jackson zich volgens hen niet schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarigen. Naast de tekst prijkt ook een foto op de billboards met het woord innocent (onschuldig) over zijn mond geplakt. Het is een verwijzing naar de website www.mjinnocent.com.

„Met deze billboards geven de fans aan dat ze van mening zijn dat de zanger onschuldig is, de documentaire een eenzijdig verhaal is waarin niet aan waarheidsvinding of wederhoor wordt gedaan en de beweringen van beide mannen niet op feiten zijn gecheckt”, staat in een persverklaring van de de Nederlandse fans. Eerder deze week waren er soortgelijke protesten in Londen, bij het gebouw van Channel 4.

Tegengeluid

„De campagne is bekostigd vanuit de fan-community”, aldus woordvoerder Mark Wittenberg. „Met hun acties willen de fans een tegengeluid laten horen, naast de vele verklaringen die er al zijn vanuit familie en vrienden van Jackson, waaronder zeer veel mannen die in hun jeugd ook met hem bevriend zijn geweest en die aangeven dat zij absoluut nooit zijn misbruikt.”

In Leaving Neverland vertellen twee mannen afzonderlijk van elkaar tot in detail hoe ze eind jaren tachtig, als 7 en 10-jarige jongens, bevriend raakten met The King of Pop en jarenlang misleid en misbruikt werden. Al sinds de première op het Sundance Film Festival in Utah maakt de documentaire de tongen los. Waar recensenten geschokt en lovend waren, sprak de familie Jackson schande. Volgens de fans „liegen deze mannen op meerdere punten aantoonbaar.” Ze wijzen op de rechtszaken die de mannen hebben verloren tegen de nazaten van de in 2009 overleden King of Pop.

De fans benadrukken in hun verklaring dat hun acties alleen gericht zijn tegen deze specifieke beschuldigingen in de documentaire. „In deze documentaire wordt echter zo nadrukkelijk gelogen dat zij zich gedwongen voelen zich uit te spreken.”

Gevoelig

De VPRO is zich bewust van de ophef, maar wil de documentaire toch graag uitzenden. Janine Abbring leidt de film in en voert na de uitzending een nagesprek over de ontvangst en context van de documentaire. „De VPRO realiseert zich dat het onderwerp van Leaving Neverland zeer gevoelig ligt, maar vindt het belangrijk dat het verhaal van Wade Robson en James Safechuck en hun families wordt verteld en de kijker zijn eigen mening kan vormen.”

De titel Leaving Neverland verwijst naar het gelijknamige landgoed waar The King of Pop woonde. In 2003 werd er een inval gedaan nadat er meldingen binnenkwamen over misbruik van een 13-jarige jongen. Jackson werd in de rechtszaak die volgde vrijgesproken van veertien aanklachten tegen hem.