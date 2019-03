R. Kelly: ’Ik heb nog maar 350.000 dollar’

Kelly legde zijn financiële situatie uit aan Gayle King, tijdens het tweede deel van het interview dat zij met hem deed voor CBS This Morning. „Er hebben zoveel mensen van me gestolen, mensen die toegang hadden tot mijn bankrekening. Ik ben laatst zelf voor het eerst naar de bank gegaan, omdat ik er klaar mee was niet te weten waar mijn geld naar toe ging. Toen kwam ik erachter dat ik nog maar 350.000 dollar over heb van alles wat ik ooit had.”

De omstreden zanger opende gelijk een nieuwe rekening, waar hij zijn geld op liet storten. Hij is zijn ex-vrouw Andrea nog 180.000 euro schuldig aan niet betaalde alimentatie voor hun drie kinderen, iets waarover hij nogal boos is. „Hoe kan ik dat betalen? Mijn ex maakt me kapot, waardoor ik niet kan werken. Als ik niet werk, hoe kan ik dan geld verdienen en voor mijn kinderen zorgen?”

Kelly is op borgtocht vrijgekomen, nadat hij eerder werd gearresteerd op verdenking van het hebben van seks met meerdere minderjarige meisjes. Een vriendin van hem betaalde de borgsom van 100.000 dollar, omdat hij die zelf niet kon ophoesten.