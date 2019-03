Theroux: Na Jackson-docu overtuigd van schuld

„Als je niet kan zien dat Michael Jackson een pedofiel was na het zien van de film van Dan Reed, dan ben je willens en wetens blind. En als je actief protesteert tegen de film, dan help je de verhalen van de slachtoffers stil te houden”, schrijft Theroux op Twitter. Theroux maakte veel documentaires over mensen of groepen met wie de meeste mensen niet snel in contact komen. Hij maakte onder meer films over nazi’s, leden van de Scientology kerk en pedofielen.

Bekijk ook: Fans Michael Jackson protesteren bij Mediapark

De film, die vrijdagavond in Nederland wordt uitgezonden door de VPRO, heeft de afgelopen weken voor veel opschudding gezorgd. Een aantal Canadese radiostations en de Nederlandse regionale omroep NH hebben besloten voorlopig geen platen van Jackson meer te draaien. De VRT geeft in het vervolg ’toelichting’ als platen van The King of Pop worden gedraaid.

Fans zijn boos op de film omdat Jackson nooit is veroordeeld. Zij vinden dat hun idool wordt zwartgemaakt terwijl hij zich zelf niet meer kan verdedigen. Fans gaan vrijdag protesteren bij het Mediapark in Hilversum om hun woede te uiten.